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Есть возможность почувствовать себя пилотом самолета в Минске на специальном тренажере
Вокруг света за полчаса. Да еще в качестве главного пилота пассажирского самолета. Попробовать управлять воздушным судном есть возможность в Минске на специальном тренажере. Национальный аэропорт Минск, Эль-Прат в Барселоне, Шарль-де-Голль в Париже, Даболим в индийском Гоа. Полет доступен абсолютно из любой страны на любой континент, где есть воздушная гавань. Кабина тренажера - копия своего прототипа. От электроники и навигации до штурвала и педалей, условия естественные как внутри, так и вне салона. Начинающий пилот сам может выбрать сценарий путешествия, сезон, погоду и время суток. Полететь и почувствовать себя пилотом помогают специальные программы, к которым подключен тренажер. Можно летать в режиме реального времени, чтобы насладиться романтичными пейзажами, или сократить путь и выполнить самые интересные элементы.
За месяц около сотни человек взялись за штурвал и осуществили заоблачное путешествие. Среди пилотов и студенты профильных учреждений образования. Кстати, аттракцион не только для взрослых. Воздушным судном смог поуправлять и четырехлетний пилот.
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