Есть возможность почувствовать себя пилотом самолета в Минске на специальном тренажере

Вокруг света за полчаса. Да еще в качестве главного пилота пассажирского самолета. Попробовать управлять воздушным судном есть возможность в Минске на специальном тренажере. Национальный аэропорт Минск, Эль-Прат в Барселоне, Шарль-де-Голль в Париже, Даболим в индийском Гоа. Полет доступен абсолютно из любой страны на любой континент, где есть воздушная гавань. Кабина тренажера - копия своего прототипа. От электроники и навигации до штурвала и педалей, условия естественные как внутри, так и вне салона. Начинающий пилот сам может выбрать сценарий путешествия, сезон, погоду и время суток. Полететь и почувствовать себя пилотом помогают специальные программы, к которым подключен тренажер. Можно летать в режиме реального времени, чтобы насладиться романтичными пейзажами, или сократить путь и выполнить самые интересные элементы.