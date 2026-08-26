Эстафета милосердия: Красный Крест, церковь и "Белая Русь" помогают собрать детей в школу

Краткий пересказ от ИИ

До начала нового учебного года остается чуть меньше недели. Важно, чтобы у каждого школьника было все необходимое для учебы. Окружить вниманием ребят, которые особенно в нем нуждаются, призвана акция "Соберем детей в школу".

Сделать так, чтобы каждый юный белорус пошел в школу со всем необходимым и знал, что он важен и нужен своей стране - главная задача традиционной благотворительной кампании "Соберем детей в школу".

Особое внимание многодетным и малообеспеченным семьям, детям с особенностями развития, а также ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году акция привнесла приятную новацию: многодетным семьям передают подарочные сертификаты, позволяющие самостоятельно приобрести все самое необходимое.

В минской гимназии № 15 устроили настоящий праздник

Эстафету добра 26 августа приняла столичная гимназия № 15, где представители Красного Креста, Белорусской Православной Церкви и партии "Белая Русь" организовали настоящий праздник и поздравили с предстоящим новым учебным годом воспитанников школ и гимназий Советского района. Ведь каждый ребенок, независимо от жизненных обстоятельств, должен иметь равные возможности для успешного старта в новом учебном году.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Душа человеческая по природе своя христианка, т. е. она нуждается в делах милосердия, в оказании помощи ближней, заботы, внимания, любви. Вот это естественно для человека, но надо это правильно организовать с учетом наших условий современности".

Дмитрий Шевцов, Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: "Мы посещаем различные семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе и наших мигрантов, которые находятся на территории Республики Беларусь и решили связать свою жизнь с нашей страной. Детки собираются пойти в школу. Конечно, мы тоже не оставляем их без внимания, поэтому мы собираем ранцы, портфели, мы собираем все необходимое. Если надо, помогаем и школьной одеждой в том числе".

Только в 2025 году благодаря акции "Соберем детей в школу" поддержку получили более 14 тыс. ребят. Присоединиться к доброму марафону может каждый, достаточно лично принести школьные товары волонтерам в торговых точках либо внести взнос с помощью системы ЕРИП. Акция продлится до 15 сентября.