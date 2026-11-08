Эстафета помощи и внимания: как марафон "ДОБРО.БЕЛ" объединяет молодежь Беларуси

Масштабный марафон БРСМ "ДОБРО.БЕЛ" объединил молодежь по всей Беларуси.

Инициатива системная: каждый месяц - новый вектор помощи. К примеру, ноябрь проходит с заботой о четвероногих друзьях под слоганом "ДОБРО.ЖИВОТНЫМ". Волонтеры отряда "Доброе сердце" отправились в один из приютов. Они привезли корм и необходимые вещи для собак и котов, а также оказали четвероногим помощь, окружили их заботой и вниманием.

"Это наша не первая и не последняя поездка в приюты в рамках данного марафона. Ребята настроены уделять внимание тем, кому нужна помощь. Мы доходим до каждого и помогаем всем, не только людям. Надеюсь, что такой добрый марафон поможет нам сделать счастливыми всех", - отметил секретарь БРСМ БГУ Николай Никуленков.

Основными задачами для волонтеров было расчистить вольеры, накормить и погулять с четвероногими друзьями.

"Животные - это наши друзья, и никто кроме нас не может им помочь. Собакам и кошкам, которые остались одни, нужна наша помощь", - рассказала волонтер отряда "Доброе сердце" Мария Трускова.

Эстафета добра продолжается. Впереди у волонтеров большое количество бескорыстной помощи: от экоинициатив до адресного внимания ветеранам.