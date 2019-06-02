Эстафета огня ІІ Европейских игр побывала в Славгороде

Эстафета огня ІІ Европейских игр продолжает свой путь по Могилевской области.



Сегодня "Пламя мира"встречали в Славгородском районе на Голубой кринице – природном объекте республиканского значения. Это самый крупный родник в Восточной Европе. Ежегодно сюда приезжают несколько десятков тысяч туристов со всего мира. Именно здесь приступили к реализации совместного с Евросоюзом проекта по развитию экотуризма.



Побывало "Пламя мира"и в самом Славгороде - на Замковой горе на берегу Сожа. Далее на пути эстафеты - Быховский район, мемориал воинской славы "Лудчицкая высота" и Чигиринское водохранилище.