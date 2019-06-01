Эстафета огня II Европейских игр продолжает свой путь по Могилевскому региону

Он уже побывал в областном центре, Шклове, агрогородке Александрия. Сегодня факелоносцев принимали Горки. Пронесли огонь спортсмены, медийные лица, бизнесмены. Ботанический сад, летний амфитеатр, сельхозакадемия - о самых ярких моментах праздника Андрей Ястребов.

Академия в Горках - крупнейший аграрный вуз Европы

Именно здесь изобрели самый первый комбайн в мире. Академия в Горках - крупнейший аграрный вуз Европы - и сегодня остается главным поставщиком кадров для сельского хозяйства. Механизаторы, животноводы. 21 специальность. И каждая важна для экономики страны.



Кстати, вуз по праву носит статус международного. Здесь и сейчас постигают азы работы на земле почти полтысячи иностранных студентов из 12 стран, в том числе Туркмении, Казахстана, Узбекистана, а еще Китая и Украины.



Альма-матер взрастила к тому же не одного мастера спорта, в том числе международного класса, чемпионов мира по армрестлингу и пауэрлифтингу. Совсем свежая победа юниоров на чемпионате мира по борьбе. Сельхозакадемия в Горках заслужила право принимать огонь эстафеты II Европейских игр.



Неудивительно, что первой пронести огонь выпала честь Юлии Белоусовой. Мастер спорта по вольной борьбе, победитель международных турниров. Под родные аплодисменты земляков.





Известные спортсмены, бизнесмены, медийные лица. Шутят, что бегут и за свою компанию, и за всю страну. Неудивительно, что такое количество фоторепортеров и камер. Селфи с участниками эстафеты просто заполонили социальные сети.



В ботанический сад и дендрарий академии огонь просто не мог не заглянуть. Почти 6 га, 3,5 тысячи растений из Европы, Северной Америки, Дальнего Востока и Средней Азии. Путь немалый, но для Сергея Шкиндерова легко. Банкир с регалиями бойца - обладатель крапового берета, мастер спорта по рукопашному бою, дзюдо. Уже в предвкушении Игр.

Завтра эстафета огня II Европейских игр отправится в Славгородский и Быховский районы.