Эстафета "Беларусь помнит. Помним каждого" на этой неделе объединит неравнодушных белорусов

Под знаком Победы пройдет вся предстоящая неделя в нашей стране. Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" объединит всех неравнодушных. Каждый житель республики может присоединиться к патриотической эстафете, почтить минутой молчания память героев и поблагодарить их за 75 мирных лет - возложить цветы к местам воинской славы во всех уголках страны. А еще внести свой вклад в реставрацию и восстановление тех мест, которые не позволят молодому поколению забыть цену Великой Победы. Около 9 000 захоронений сегодня вписаны в маршрут поездки по местам боевой славы.