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Эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" объединит всех неравнодушных
Вся следующая неделя пройдет под мирным символом - цветов яблони: белорусы возложат цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и могилам неизвестных солдат во всех уголках нашей страны.
Присоединиться к патриотической эстафете, почтить минутой молчания память героев и поблагодарить их за 75 мирных лет сможет каждый. А еще внести свой вклад в реставрацию и восстановления тех мест, которые не позволят молодому поколению забыть цену Великой Победы. Около 9 тысяч захоронений сегодня вписаны в маршрут по местам боевой славы.
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