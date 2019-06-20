Эстафета "Пламя мира" продолжает путешествие по столице

Факелоносцы побывали на трех столичных автогигантах - заводе колесных тягачей, МАЗе и тракторном заводе. Почетную миссию доверили представителям Мингорисполкома, работникам предприятий, медийным лицам и именитым спортсменам. Среди них был и Сергей Вязович. За ним по территории завода следовала машина, на которой вместе с экипажем спортсмен недавно завоевал победу на ралли-рейде в Марокко. И бежать с факелом для него не менее ответственно, чем вырывать секунды на трассе у соперника.



Индустриальный пробег, который прошел накануне, сегодня сменит культурный. Символический огонь ждут в Ботаническом саду и Большом театре оперы и балета.