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Эстафета "Пламя мира" продолжает путешествие по столице

Факелоносцы побывали на трех столичных автогигантах - заводе колесных тягачей, МАЗе и тракторном заводе. Почетную миссию доверили представителям Мингорисполкома, работникам предприятий, медийным лицам и именитым спортсменам. Среди них был и Сергей Вязович. За ним по территории завода следовала машина, на которой вместе с экипажем спортсмен недавно завоевал победу на ралли-рейде в Марокко. И бежать с факелом для него не менее ответственно, чем вырывать секунды на трассе у соперника.

Индустриальный пробег, который прошел накануне, сегодня сменит культурный. Символический огонь ждут в Ботаническом саду и Большом театре оперы и балета.

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