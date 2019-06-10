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Эстафета "Пламя мира" приближается к столице!

Символ ІІ Европейских игр стремительно приближается к стадиону "Динамо". Сегодня огонь заканчивает путешествие по Гомельской области. Конечная точка пребывания эстафеты на Гомельской земле - Мозырь. Факел побывает на нефтеперерабатывающем заводе, в успешном хозяйстве "Заря", на предприятии "Мозырьсоль" и в Мозырском замке.

А завершится марафон торжественной церемонией передачи огня Минской области.

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