Эстафета "Пламя мира" приближается к столице!

Символ ІІ Европейских игр стремительно приближается к стадиону "Динамо". Сегодня огонь заканчивает путешествие по Гомельской области. Конечная точка пребывания эстафеты на Гомельской земле - Мозырь. Факел побывает на нефтеперерабатывающем заводе, в успешном хозяйстве "Заря", на предприятии "Мозырьсоль" и в Мозырском замке.



А завершится марафон торжественной церемонией передачи огня Минской области.



