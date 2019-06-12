Эстафета "Пламя мира" продолжает путешествие по Минской области

Сегодня символический огонь встречает Несвиж.



Среди факелоносцев государственные деятели, спортсмены, артисты и знаменитые уроженцы города. После праздничного флешмоба огонь ІІ Европейских игр пронесли от городской ратуши (старейшей в Беларуси) до одного из главных туристических центров Беларуси - замка Радзивиллов. Гостей там встретили знаменитые князья и провели экскурсию по своему дворцу.



В течение маршрута участников эстафеты тепло встречали и жители Несвижа. А завтра эстафета "Пламя мира" отправится в Жодино и Борисов.