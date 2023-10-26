3.70 BYN
Эстафета тепла: волонтеры движения БРСМ помогают пожилым заготавливать дрова
Подарить заботу тем, кто в ней особенно нуждается. В Беларуси проходит "Эстафета тепла". Волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" из разных регионов помогают колоть и складывать дрова одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, которые еще не успели подготовиться к отопительному сезону. В Кобринском районеучащиеся приехали помочьЕвгениии ГригориюИзбицкимиз деревни Черевачицы.Накололи и сложили дрова, во дворе убралилиству.
"В прошлом году волонтеры зимой были. Воду приносили, дрова рубили, снег чистили. Что мы говорили, то они и делали.Ну, конечно, приятно", - рассказывают Евгения и Григорий Избицкие, жители деревни Черевачицы.
"Мычасто участвуем в подобных акциях, таккак кто, если не мы, будет помогать нашим пожилым", - отмечает Александр Кинчак, учащийся Батчинской средней школы.
В колке дров нам помогает работающая молодежь. Это сугубо совершеннолетние ребята - секретари первичных организаций работающей молодежи. Ну, а сложить дрова могут и нашистаршеклассники.Они тоже очень активно участвуют в этом.
К слову, вместе супруги уже более 50 лет. Поделились смолодым поколениеми своим секретом семейного счастья.