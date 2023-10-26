Эстафета тепла: волонтеры движения БРСМ помогают пожилым заготавливать дрова

Подарить заботу тем, кто в ней особенно нуждается. В Беларуси проходит "Эстафета тепла". Волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" из разных регионов помогают колоть и складывать дрова одиноким пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, которые еще не успели подготовиться к отопительному сезону. В Кобринском районеучащиеся приехали помочьЕвгениии ГригориюИзбицкимиз деревни Черевачицы.Накололи и сложили дрова, во дворе убралилиству.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/a9f/mmexzkf5ctqp1o4a7831gomyo499d4ag.png

"В прошлом году волонтеры зимой были. Воду приносили, дрова рубили, снег чистили. Что мы говорили, то они и делали.Ну, конечно, приятно", - рассказывают Евгения и Григорий Избицкие, жители деревни Черевачицы.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/034/scthv248af2rgkotl1kgpretq6rbl10a.png

"Мычасто участвуем в подобных акциях, таккак кто, если не мы, будет помогать нашим пожилым", - отмечает Александр Кинчак, учащийся Батчинской средней школы.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/4c2/wj4gzz8p1emhjesojakslpokdjm3uq2s.png

В колке дров нам помогает работающая молодежь. Это сугубо совершеннолетние ребята - секретари первичных организаций работающей молодежи. Ну, а сложить дрова могут и нашистаршеклассники.Они тоже очень активно участвуют в этом. Марина Мартынюк, первый секретарь Кобринского районного комитета БРСМ