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Эстафету акции "Символ единства" подхватили Крупки, Березино, Червень, Марьина Горка и Старые Дороги
Позади тысячи километров и более сотни районов, а на горизонте финал Года исторической памяти! Сегодня эстафету республиканской акции "Символ единства", подхватили такие города как Крупки, Березино, Червень, Марьина Горка и Старые Дороги.
Гостеприимно "Патриотов Беларуси" встретили в Березино. Митинг в парке, где находится большая братская могила воинов-освободителей, объединил представителей разных профессий, и конечно молодежь. Именно юным белорусам предстоит транслировать память о нашем героическом прошлом в будущее. А получить правдивые исторические факты можно ото всюду, убедились участники акции, будь то простые книжные закладки или табличка проекта "Сохраним историю".
Представители региона подарили "Патриотам Беларуси" символическую шестеренку. Она станет частью большого общереспубликанского "панно-механизма".
Автопробег "Символ единства", который проходит также при поддержке Федерации профсоюзов, в ближайшие дни охватит и такие города Минской области, как Солигорск, Слуцк, Клецк, Столбцы. Всего же в географии марафона 118 районов Беларуси и более 7 тысяч километров пути.
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