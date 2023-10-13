"Эстафету добра" принял Фрунзенский район Минска

Фрунзенский район Минска присоединился к эстафете добра. Информационно-благотворительный проект инициирован женщинами парламента и Фондом Алексея Талая. Сегодня паралимпийцу передали вещи первой необходимости, продукты питания. Это все собрано горожанами для пострадавших районов Донбасса.

В рамках проекта "Эстафета добра" уже собрано около 10 тонн помощи от предприятий, организаций и обычных жителей района. Эта поддержка символична в Год мира и созидания, а также в преддверии Дня матери.

