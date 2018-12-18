Эстафету новогодней акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице

Праздник, который помогает выздороветь. Сегодня эстафету новогодней благотворительной акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице. Маленьким пациентам подарки привезли представители Белорусского детского фонда. А новогоднюю атмосферу создали музыканты, сказочные персонажи и, конечно, Дед Мороз.