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Эстафету новогодней акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице

Праздник, который помогает выздороветь. Сегодня эстафету новогодней благотворительной акции "Наши дети" приняли в Минской детской областной больнице. Маленьким пациентам подарки привезли представители Белорусского детского фонда. А новогоднюю атмосферу создали музыканты, сказочные персонажи и, конечно, Дед Мороз.

Праздничную акцию "Наши сердца детям" Белорусский детский фонд проводит уже двадцать восьмой год подряд.

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