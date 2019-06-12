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Эстафету "Пламя мира" сегодня приветствует Несвиж

Факелоносцев, среди которых государственные деятели, спортсмены, артисты и знаменитые уроженцы этого города, встретили праздничным флешмобом. Затем огонь II Европейских игр пронесли от городской ратуши (она старейшая в Беларуси) до одного из главных туристических центров страны - замка Радзивиллов. Там гостей встретили сами знаменитые князья и даже устроили экскурсию по дворцу. Огонь Европейских игр пронесли по залам.



На протяжении всего маршрута участников эстафеты тепло встречали жители Несвижа. А завтра "Пламя мира" отправится в Жодино и Борисов.

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