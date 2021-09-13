Эстафету республиканского автопробега "Символ единства" принимает Минская область

Эстафету республиканского автопробега "Символ единства" сегодня принимает Минская область.

Старт был дан этим утром в Любанском районе в мемориальном сквере в честь героев-освободителей нашей родины от немецко-фашистских захватчиков. Участников автопробега местные жители приняли хлебосольно и по традиции передали зерно нового урожая как символ народного единства.

Затем "Патриотов Беларуси" маршрут привел в Старые Дороги. Там у Вечного огня прошел памятный митинг. Эстафету единства подхватили в Копыле и Слуцке. Там участники масштабного автопробега почтили память погибших во время Великой Отечественной войны и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

