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Эстафету республиканского автопробега "Символ единства" принимает Минская область
Эстафету республиканского автопробега "Символ единства" сегодня принимает Минская область.
Старт был дан этим утром в Любанском районе в мемориальном сквере в честь героев-освободителей нашей родины от немецко-фашистских захватчиков. Участников автопробега местные жители приняли хлебосольно и по традиции передали зерно нового урожая как символ народного единства.
Затем "Патриотов Беларуси" маршрут привел в Старые Дороги. Там у Вечного огня прошел памятный митинг. Эстафету единства подхватили в Копыле и Слуцке. Там участники масштабного автопробега почтили память погибших во время Великой Отечественной войны и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Далее по маршруту - посещение памятных мест и обелисков в Солигорском, Клецком, Несвижском районах. Марафон проходит по всем регионам страны и объединяет белорусов в рамках Года и Дня народного единства.
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