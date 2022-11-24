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Эстафету республиканской акции "Символ единства" подхватила Минская область
Один из финальных аккордов Года исторической памяти. Сегодня эстафету республиканской акции "Символ единства" подхватила Минская область. Представителей объединения "Патриоты Беларуси" первыми встречал Воложин. Центральной точкой этого участка автопробега стала главная площадь города, где находится мемориальный комплекс "Братская могила". Митинг объединил представителей разных профессий, молодежь и людей старшего возраста. Всех, кто чтит память о трагических событиях Великой Отечественной войны. В этом и есть наша сила и символ единства, подчеркнули участники акции во время возложения цветов к монументу. По традиции обменялись подарками: у "Патриотов Беларуси" теперь новая шестеренка с названием города. В декабре такие элементы объединят в единый часовой механизм, а у жителей Воложина - табличка проекта "Сохраним историю", где по QR-коду можно узнать о событиях 80-летней давности.
Далее по маршруту "Патриотов Беларуси" - Молодечно и Вилейка. За ближайшие дни автопробег, который поддерживает и Федерация профсоюзов Беларуси, побывает во всех регионах Минской области. Сама же акция "Символ единства" - это 118 районов Беларуси и более 7 000 километров пути.
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