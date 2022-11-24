Один из финальных аккордов Года исторической памяти. Сегодня эстафету республиканской акции "Символ единства" подхватила Минская область. Представителей объединения "Патриоты Беларуси" первыми встречал Воложин. Центральной точкой этого участка автопробега стала главная площадь города, где находится мемориальный комплекс "Братская могила". Митинг объединил представителей разных профессий, молодежь и людей старшего возраста. Всех, кто чтит память о трагических событиях Великой Отечественной войны. В этом и есть наша сила и символ единства, подчеркнули участники акции во время возложения цветов к монументу. По традиции обменялись подарками: у "Патриотов Беларуси" теперь новая шестеренка с названием города. В декабре такие элементы объединят в единый часовой механизм, а у жителей Воложина - табличка проекта "Сохраним историю", где по QR-коду можно узнать о событиях 80-летней давности.