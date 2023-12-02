Эстафету смелости "Вызов" принимают столичные школьники

Отборочные этапы республиканского военно-патриотического турнира, который проводят "Патриоты Беларуси" совместно с Военной академией и Министерством образования, позади. Теперь юные "новобранцы" активно готовятся к полуфиналу. Школьники проходят инструктаж и огневую подготовку, а также отрабатывают навыки вождения танков на виртуальных и динамических тренажерах. Катерина Стреха с подробностями в рубрике "Вызов".

Этим отважным и активным никакие вызовы не страшны. Они уже прошли отборочный этап и готовы сражаться дальше. Как всегда, настроены по-боевому и готовы четко следовать всем командам наставников.

Сегодня нас ожидает серьезная подготовка к полуфиналу. Конечно, хотелось бы убрать два гектара снега и покрасить траву в зеленый цвет, но будет лишь интерактивное занятие, стрельба в тире. Пойдем на танковые тренажеры, будет интерактивное занятие. Думаю, сегодня будет интересно. Кирилл Курчов, участник военно-патриотического турнира "Вызов"

Альма-матер всех курсантов - это Военная академия Беларуси. Идет подготовка к заветному полуфиналу, наша съемочная группа, как обычно, "Вызов" принимает. Для начала сменим обычную одежду на военную экипировку и только тогда выйдем на боевую передовую с юными патриотами.

- Нормативное время прогона личного состава через отделение экипировки - 60-80 человек в час. Если рассчитать, примерно одна минута на одного военнослужащего.

- Евгений, мне кажется, Вы меня в свои ряды не возьмете. На переодевание у меня ушло минут 20, не меньше.

- У нас все равны по уставу. Все задачи выполняют одинаково. В общем-то все правильно. Только куртка носится застегнутая на все пуговицы. Разрешается оставить одну пуговицу расстегнутой.





Проверку на прочность и выносливость организовало молодое общественное объединение "Патриоты Беларуси". "Новобранцы" вошли в такой азарт, что за ними, казалось, не угнаться. И это только начало пути.

Начинаем с огневой подготовки. Для кого-то из школьников сборка-разборка автомата - дело привычное. Некоторые только обретают навыки.

"Сложно. Не помню, что делать, путаюсь. И после бега очень трясутся руки. Тяжело разбирать это все", - говорит участник.

В этом случае важно, чтобы страх и сомнения не взяли верх над азартом и выдержкой. Мы находимся под присмотром профессионалов, нам не страшно. В распоряжении каждого патриота - 3 патрона.

- Держите этот магазин крепко, как зарплату мужа

- А если нет мужа?

-Тренируйтесь, значит.

Они боевые все, молодцы. Но почему-то лучше всех справились девочки. Девочки попали в десяточку. Даже можно поставить им 11, если надо. Глеб Денисович, курсовой офицер Военной академии Беларуси

Эти смельчаки еще не знали, что ждет их впереди. Тренировка на динамических тренажерах - проверка на скорость реакции и умение правильно реагировать в экстренных ситуациях. Патриоты, пусть в виртуальной реальности, но ощутили себя водителями-механиками машин боевой пехоты и танков.

Позволяет обучать расположению органов и приводов управления, порядку пользования контрольно-измерительными приборами, а также работе на средствах связи. Юрий Антипюк, старший преподаватель кафедры устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения Военной академии Беларуси

С управлением танка было справиться немножко тяжеловато, потому что у меня не было никаких навыков до этого. Я первый раз села управлять какой-либо машиной. Тяжело было переключать сцепление, я постоянно врезалась в дерево. Валерия Кондратович, участница военно-патриотического турнира "Вызов"

Изначально было немножко страшновато, потому что не знала, что и куда жать. В принципе было легко, интересно, познавательно. Софья Дробышева, участница военно-патриотического турнира "Вызов"