Эстетичные пазлы Минска культурного в рубрике "Променад"

Династия Дунаевских сегодня в роли музыкального медиатора белорусской столицы. Посвящение творчеству самых киношных композиторов всего через час на сцене Белгосфилармонии. Программу "Отец и сын" озвучит Национальный академический народный оркестр имени Жиновича. Музицировать преимущественно в мажорных интонациях в выходные готов Большой. Разберем афишу дня выходного и заглянем на монтаж премьерной экспозиции в Национальный художественный музей.