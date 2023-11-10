ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Эстетичные пазлы Минска культурного в рубрике "Променад"

Династия Дунаевских сегодня в роли музыкального медиатора белорусской столицы. Посвящение творчеству самых киношных композиторов всего через час на сцене Белгосфилармонии. Программу "Отец и сын" озвучит Национальный академический народный оркестр имени Жиновича. Музицировать преимущественно в мажорных интонациях в выходные готов Большой. Разберем афишу дня выходного и заглянем на монтаж премьерной экспозиции в Национальный художественный музей.

Эстетичные пазлы Минска культурного - в рубрике "Променад" (подробности в видео).

Другие новости культуры:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все