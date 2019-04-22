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Эта неделя ожидается летней и сухой

Днем столбик термометра поднимется до 24 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем порывистый. В выходные также будет тепло. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

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