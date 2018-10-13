Эта неделя в Беларуси посвящена мамам

Кроме знаковых экономических событий, эта неделя в Беларуси была наполнена душевным теплом к самым родным и близким. Десятки мероприятий, посвященных мамам (День матери страна отметит завтра), прошли во всех городах страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко также направил теплые и сердечные поздравления женщинам Беларуси с Днем матери.

"С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом. Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению. Поддержка многодетных родителей, женщин - хранительниц семейного очага всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.