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Эта неделя в Беларуси посвящена мамам
Кроме знаковых экономических событий, эта неделя в Беларуси была наполнена душевным теплом к самым родным и близким. Десятки мероприятий, посвященных мамам (День матери страна отметит завтра), прошли во всех городах страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко также направил теплые и сердечные поздравления женщинам Беларуси с Днем матери.
"С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом. Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению. Поддержка многодетных родителей, женщин - хранительниц семейного очага всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.
Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях. Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками".
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