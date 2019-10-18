Этап интернет-переписи завершится сегодня. Заполнить анкеты онлайн можно до полуночи. Этой возможностью уже воспользовались более 1 миллиона 800 тысяч человек. Сегодня последний день работы и у мобильных бригад на предприятиях. Стационарные участки открыты до 30 октября. Их адреса размещены на сайте Белстата. С понедельника работу начнут переписчики. С собой у волонтеров обязательно должны быть удостоверение, фирменные сумки и планшеты. Респондентам предстоит ответить почти на полсотни вопросов, впервые поинтересуются сельскохозяйственной деятельностью. Все данные защищены и будут использоваться только для нужд Белстата. Перепись населения уже прошли свыше 4 миллионов человек.