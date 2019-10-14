Этап учений ОДКБ "Поиск-2019" стартует в Беларуси

Оперативно-стратегические маневры ОДКБ "Боевое братство - 2019" переместились в Беларусь. Сегодня на полигоне Барановичский начнутся специальные учения "Поиск-2019". В этом этапе будут задействованы силы и средства разведки из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основной упор - на ведение разведки и выполнение боевых задач в меняющейся обстановке. Напомним, накануне на российском полигоне Мулино завершилась первая фаза маневров "Эшелон". Участие приняли около 900 военнослужащих из 6 стран - членов ОДКБ.