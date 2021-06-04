Этапы подготовки Копыля к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок"

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома: Почему мы получили День письменности? На нашей земле родились многие писатели, которые были признаны на республиканском уровне. Что касается праздника "Дожинки", то на протяжении ряда лет Копыльский район в силу своей площади всегда был на лидирующих ролях. Во многих направлениях мы являемся валообразующими: рапсосеяние, свеклосеяние, производство зерна. Эти направления нельзя умалять - мы район аграрный. У нас 70 % всего ВВП куется в сельской местности. Мы это понимаем, мы над этим работаем, мы это ценим. Новый для города статус - это еще и новые возможности. Быть столицей сразу двух праздников не просто ответственная миссия, но и дополнительные инвестиции.