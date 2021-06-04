Этапы подготовки Копыля к проведению Дня белорусской письменности и областных "Дожинок"
Ко Дню белорусской письменности и областным "Дожинкам" готовится Копыль. К праздникам преобразятся более 200 объектов. Отремонтируют дороги и тротуары, освежат фасады. Будет и немало сюрпризов. Откроют здание детской библиотеки и скейт-парк, появятся кинозал и тематическая аллея. О новом облике города Елена Витко.
Этой осенью Копыль станет одним из главных ньюсмейкеров. В первые выходные сентября здесь пройдет День белорусской письменности. А затем в город приедут хлеборобы со всех уголков Минской области. Впрочем, столица "Дожинок" уже давно готовится встречать гостей. Здесь преображаются центральные улицы и площадь, благоустраивают дворы, зоны отдыха - создают комфортную инфраструктуру.
Так, например, после апргейда выглядит детская школа искусств. Через дорогу обновляется краеведческий музей. Ремонтируют дороги и тротуары, освежают фасады домов. Всего работы запланированы более чем на 230-ти объектах.
Григорий Пашкович, старший мастер КУП "Копыльское ЖКХ": У наших работников очень хороший настрой. Они готовы работать, чтобы все успеть. Они заинтересованы. Мы надеемся, что, проводя эти работы, наш город преобразится. И в будущем для нашего населения будет очень даже красиво.Гармонично и нарядно будет выглядеть весь город. Особое внимание уделяют архитектурным декорациям на главных праздничных локациях. Районный центр культуры, например, уже сменил экстерьер. Финальные штрихи остаются и во внутреннем убранстве.
Анастасия Курлович, директор Копыльского районного центра культуры: У нас ведутся ремонтные работы за сценой, гримерки. Внутри зрительный зал полностью обновился, начиная от пола, заканчивая потолком. Стены, кресла, одежда сцены, механика сцены, световое оборудование полностью.Среди социально важных и объекты здравоохранения. Фасады детской и стоматологической поликлиник уже готовы.
Сергей Потейкович, главврач Копыльской центральной районной больницы: На данный момент ведутся работы по текущему ремонту фасада главного корпуса ЦРБ, замена оконных блоков. В планах у нас текущие ремонты инфекционного, педиатрического, терапевтического, хирургического отделений.Для комфорта гостей обновляют гостиницы, обустраивают парковки. А новый скейт-парк обязательно оценит молодежь.
Светлана Киселева, жительница г. Копыля: Очень приятно смотреть, как все вокруг обновляется, расширяется, очищается. Очень радостно за свой город.К открытию готовится детская библиотека и кинозал, появится интерактивная Аллея писателей. Именно Копыльский край стал колыбелью для десятков мастеров слова. Среди них - Кузьма Черный и Тишка Гартный.
Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома: Почему мы получили День письменности? На нашей земле родились многие писатели, которые были признаны на республиканском уровне. Что касается праздника "Дожинки", то на протяжении ряда лет Копыльский район в силу своей площади всегда был на лидирующих ролях. Во многих направлениях мы являемся валообразующими: рапсосеяние, свеклосеяние, производство зерна. Эти направления нельзя умалять - мы район аграрный. У нас 70 % всего ВВП куется в сельской местности. Мы это понимаем, мы над этим работаем, мы это ценим.Новый для города статус - это еще и новые возможности. Быть столицей сразу двух праздников не просто ответственная миссия, но и дополнительные инвестиции.