Эти привычки убивают женскую красоту

Не все знают, но существуют катастрофические ошибки, которые допускают женщины, убивая тем самым свою красоту. Эти ошибки перечислила врач-косметолог, трихолог Айгуль Ибатуллина. Подробности публикует sb.by.



Одной из таких привычек, по словам косметолога, является постоянное хождение с хмурым лицом. Всем известно, что женскую красоту убивают курение, алкоголь, жирная пища, недосыпы, а также неправильный уход за лицом. Но есть еще одна привычка, о которой люди часто даже не задумываются. Речь идет о привычке ходить с хмурым лицом. Она формирует старческий мимический паттерн. "Помните,улыбка - это недорогой способ выглядеть лучше", - отметила Айгуль Ибатуллина.



Наряду с этим косметолог раскрыла всю правду о фейсфитнесе, который, как утверждается, помогает сохранить красоту и молодость кожи.



"Некоторые считают, что фейсфитнес может решить все проблемы с лицом. На самом деле мышцы лица одним концом прикреплены к кости, а другим - к коже. Морщины образуются, когда мышцы лица находятся в гипертонусе. Поэтому тренировать их не нужно, наоборот, необходимо расслаблять. И чаще всего акцент нужно делать на мышцы верхней трети лица. А вот нижняя треть лица страдает не только от гипертонуса мышц, которые тянут лицо вниз, но и от застоя жидкости. Поэтому делайте упражнения на лимфодренаж и упражнение "вилка". Это поможет вам убрать застой и протонизировать мышцы", - подчеркнула косметолог.



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