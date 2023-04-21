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Эти продукты отравляют ваш организм
Есть такие продукты, которые многие едят регулярно, не подозревая, что они наносят организму колоссальный вред. О трех из нихрассказалЕвгений Павелко, врач, тренер, специалист по питанию и здоровому образу жизни. Слова доктора публикует sb.by.
Врач обращает внимание, что при неправильном приготовлении организм могут отравлять красная фасоль и попкорн.
"Существуют продукты, которые травят организм, но вы об этом даже не в курсе. Красная фасоль содержит большое количество антинутриентов, которые мешают нормальной работе кишечника. Но вред можно снизить путем длительного замачивания, варки и промывания. Второй продукт - попкорн. Сама по себе кукуруза не вредна. Но все меняется, когда она сочетается с маслом, солью и химическими добавками", - отметил Павелко.
Также специалист рассказал о вреде соевых продуктов.
"Соевые продукты богаты фитатами, которые мешают всасыванию многих питательных веществ. Сапонины соевого белка обладают прямым повреждающим действием на клетки кишечника", - пояснил Евгений Павелко.
Фото:pixabay.com
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