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Этим летом смерчи неоднократно фиксировали в Беларуси

Последний в минувшее воскресенье в Лиде пронесся по полю. Вихрь также успели снять очевидцы и выложили видео в соцсетях. Все длилось недолго, оторвавшись от земли, воронка растворилась в воздухе.

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