"Это чуждо нам" - Беленченко о попытках переписать историю и сравнить СССР с нацистской Германией

В Беларуси большое внимание уделяют исторической правде и исторической памяти, ведь по-прежнему белорусы продолжают сталкиваться с попытками переиначить прошлое, а главная фабрика фейков находится прямо у западных границ.

Чем чревато заигрывание с историей и при чем здесь региональная безопасность, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в интервью "Первому информационному".

"Самое абсурдное - это сравнивание советского солдата с оккупантом из нацистской Германии. Это то, что чуждо нам, мы не можем это принять. Пытаются поставить на один уровень с нацистским прошлым именно ту историю Республики Беларусь либо Советского Союза, дабы в последующем она была лояльна к действиям западных элит", - заявил Никита Беленченко, комментируя современные нарративы западных политиков.

Он также напомнил, что пересмотр истории активно внедрялся еще в 80-е годы, и привел конкретный пример. "Если мы вернемся к 80-м годам, когда это активно внедрялось в политику Литвы, то главными спонсорами этого всего был Запад", - отметил политолог и уточнил, что среди движущих сил были США и крупнейшие страны Европы - Франция, Германия и отчасти Италия.

"У нас большая часть населения погибла во время Второй мировой войны. И мы не готовы это принять даже на фоне будущих поколений. Мы не готовы отрицать то, что наш дед или прадед участвовал в разгроме нацистской Германии, а западным элитам это выгодно", - подчеркнул директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.

Говоря о сегодняшнем дне, он связал историческое сознание с вопросами безопасности. "Мы на подсознательном уровне понимаем, что нам нельзя распространить военную риторику на территорию Республики Беларусь, потому что война способствует исключительно разрушению. В перспективе мы принимаем любые дипломатические либо политические действия, дабы снизить негативную риторику", - резюмировал эксперт.