"Это другое": как Литва использует тему контрабанды для политического давления на Беларусь

Почти за год в приграничных районах Литвы по делу о контрабанде было задержано 88 подозреваемых, из которых лишь трое белорусы, остальные - граждане Литвы, изъято 163 воздушных шара, обнаружено почти 700 тыс. контрабандных сигарет.

Что настораживает: по обвинению в контрабанде и коррупции проходит порядка 30 сотрудников службы охраны государственной границы Литвы. При этом литовцы умудряются все выворачивать якобы в свою пользу и обвинять в этих процессах Беларусь.

Дмитрий Любкин, эксперт по вопросам национальной безопасности, кандидат политических наук:

"Есть какая-то национальная традиция у литовцев заниматься контрабандой. В 90-х годах выходцы из республики считались самыми крутыми, самыми лучшими контрабандистами в Европе. Постепенно, после развала Советского Союза, в Литовской Республике начали образовываться организованные преступные группы практически в каждом районном центре. Это крупные группировки, в том числе вооруженные. Вместе с тем, практически все организованные преступные группы были связаны с контрабандой. Они были в мировом рейтинге по перевалке цветных металлов, по незаконной миграции. В эту деятельность втягивались правоохранительные органы. Сложилась через десятилетия целая трансграничная, криминальная традиция в Литве, куда втягивались родственники, сотрудники правоохранительных органов, все они стремились получить эту выгоду, и эта традиция осталась до сих пор".

Дмитрий Перевалов, член Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ:

"На мой взгляд, целый ряд моментов указывает на то, что социально-политическая обстановка в Литве напрямую связана с вопросами контрабанды. В июне 2026 года сменилось правительство в Литве. Несмотря на то, что правящая партия осталась у власти, руководитель поменялся, но руководители ведомств остались те же. И сразу же практически стали обсуждать вопрос о изменении 137-й статьи Конституции Литовской Республики, которая предполагает, что на ее территории не должно размещаться ядерное оружие и находиться иностранные военные базы. А 2 сентября уже Сейм принял окончательное решение. 99 депутатов проголосовало за то, чтобы эту Конституцию изменить. Одновременно заявление министра обороны ФРГ о том, что он отправляет 4,8 тыс. человек для постоянного размещения на территории Литвы. Получается, что контрабанду организовала именно литовская сторона. То есть она провела так называемую операцию по созданию образа Беларуси как врага. И она же получила повод для таких недружественных действий, касающихся размещения оружия массового поражения иностранных баз".

Напомним, 23 сентября Министерство иностранных дел Литвы вновь вызвало временного поверенного в делах Беларуси в республике и вручило ему ноту протеста. С июля 2025 года это уже 13 нота. Содержание все то же: якобы "контрабандные воздушные шары", летящие со стороны Беларуси, нарушают воздушное пространство Литвы.

Подробности - в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое" после "Панорамы".