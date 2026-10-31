"Это фильм о силе духа" - Алексей Кравченко о фильме "Батька Минай. Партизанская легенда"

XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" официально стартовал. Фильмом открытия форума стала долгожданная картина "Батька Минай. Партизанская легенда". Это история Миная Шмырева.

Образ легендарного комбрига, воплотившего в себе весь характер белорусского народа, на экране воссоздал народный артист России Алексей Кравченко. В Минск актер приехал уже после церемонии открытия, но успел на премьеру.

"Это фильм о человеческой силе духа. Именно об этом", - отметил исполнитель главной роли Алексей Кравченко.

По словам актера, при чтении сценария он, что бывает редко, не смог сдержать слез. При этом он отметил, что в какой-то момент понял: к определенным сценам нужно подходить задолго до начала съемок.