"Это их таран против РФ" - эксперт объяснил, почему Польша не применит рычаги давления на Украину

Политическая напряженность между Польшей и Украиной растет, однако, по мнению экспертов, Варшава не применяет реальных рычагов давления на Киев.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Чья-то "умная" голова посоветовала Зеленскому побыть крутым парнем, что он и отрабатывает - хамит всем, кому считает возможным. Например, венграм, причем бывшему и действующему премьер-министрам страны. А сейчас переключился на поляков по острой теме".

Эксперт обратил внимание, что Варшава не принимает реальные санкционные меры давления на Киев. То, что все бывшие президенты Украины сдали Орден Белого орла, значит лишь только, что смогли утереть нос полякам. В идеале, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лучшим ответом со стороны Польши было бы проведение плановых или неплановых технических работ в районе аэропорта Жешув, что поставило бы под удар все планы по снабжению ВСУ западной военной техникой и боеприпасами. "Возможно, ремонт мостов в непосредственной близости от Украины на польской границе создал бы дополнительные сложности в движении, и планы по снабжению ВСУ пришлось бы сильно корректировать, но Польша на эти шаги не идет, потому что понимает: Украина - это их таран против России", - пояснил свою точку зрения Евгений Семибратов.