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Это место называют "детской Хатынью". Уникальный мемориал в Красном Береге не имеет аналогов
Память об украденном детстве хранит мемориальный комплекс "Детям – жертвам войны" в агрогородке Красный Берег. Он не имеет аналогов не только в Беларуси, но и в странах зарубежья. В прошлом году здесь возвели музей, после посещения которого невозможно сдержать слезы.
В народе мемориал Красного Берега называют "детской Хатынью". Но здесь не сжигали узников. Сюда со всей округи свозили малышей, здесь их обследовали, а затем отправляли либо на работы в Германию, либо в другие лагеря, где выкачивали из них кровь для немецких солдат.
Голодные дети порой сами подходили к врачам и просили повторить процедуру ради одного – порции сахара. Рассказ экскурсовода разрывает сердце. Тот случай, когда правда страшнее вымысла.
"Шок, как вот можно было так детей убивать, карать их. За что? Маленьких невинных детей", - не скрывает негодования посетитель мемориального комплекса Надежда Вербицкая.
По задумке создателей, весь комплекс - это солнце с расходящимися в разные стороны лучами. Один лишний - это черная полоса войны, которая не должна была случиться. Добро обязательно побеждает зло. Поэтому на детских рисунках - больше позитивных красок, а вокруг мемориала – яблоневый сад - символ жизни.
Вячеслав Поборцев, начальник отдела культуры Жлобинского райисполкома: "В 2024 году при поддержке всей республики был реализован проект по строительству уникального музея детям - жертвам войны, на который в рамках республиканского субботника было направлено более 7 миллионов. И сегодня наш музей пользуется огромной популярностью - уже за первые четыре месяца 25-го года нас посетили более 20 тысяч человек".
Война искалечила тысячи детских судеб, отняла счастливое и беззаботное детство. Страдания, голод, смерть заставили повзрослеть слишком рано. По данным Генпрокуратуры, за годы Великой Отечественной на территории Беларуси от рук фашистов погибли более 166 тысяч детей. В Германию на принудительные работы было вывезено более 33 тысяч малышей. И эти цифры не окончательные.
Ольга Ермакова, научный сотрудник мемориального комплекса "Детям - жертвам войны": "Его уникальность в первую очередь в том, что он не посвящен каким-то конкретным событиям. Мемориал увековечивает память всех детей, независимо от веры и национальности. Это значит, что он посвящен всем детям, которые пострадали за годы войны".
Боль, беззащитность и беспомощность на лице бронзовой фигуры девочки-подростка. Поднятыми над головой тонкими руками, она как будто защищается от всех ужасов войны. А еще напоминает всему человечеству о том, что эта трагедия не должна повториться.