"Это наш вклад в озеленение страны" - Орловский об акции "Дай лесу новае жыццё!"

Акция "Дай лесу новае жыццё!" объединила в 2026 году более 100 тыс. белорусов. 24 октября, в последний день осеннего марафона, на посадку деревьев вышли сотни человек.

Свою лепту в озеленение страны внесли и белорусские таможенники. Вместе с сотрудниками предприятия "Белтаможсервис" они высадили новый лес в Логойском районе.

60 работников таможенных органов восстановили более 2,5 га на территории Плещеницкого лесничества. Теперь этот участок украшают 12 тыс. бережно высаженных молодых сосен и елей.

Приоритетное внимание в рамках акции уделяется именно лесным массивам, пострадавшим от сильных ураганов, а также участкам, где необходимо восстановить насаждения из‑за усыхания деревьев.

"Мы всегда с удовольствием участвуем в таких мероприятиях. Это наш вклад в озеленение нашей страны, в восстановление лесов. Поэтому посадка леса для нас - не просто какое-то общественное мероприятие, а своеобразный праздник, - поделился Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси. - Хочу поблагодарить всех сотрудников таможенных органов, которые приняли участие в сегодняшней посадке леса".