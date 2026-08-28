"Это наша главная сила": участники проекта "Открытое знание: тренд-батл" обсудили развитие регионов

Где проще построить карьеру и добиться успеха: в столице или в регионе? Ответ на этот вопрос 28 августа искали участники информационно-просветительского проекта "Открытое знание: тренд-батл".

Мероприятие прошло в формате дискуссии. В обсуждении приняли участие представители молодежных штабов "Искра" со всей страны, а также приглашенные эксперты.

Главная тема - потенциал и перспективы развития регионов. Участники обсудили, какие факторы определяют выбор молодых людей между жизнью в столице и на малой родине, а также какие условия для развития молодежи сегодня созданы в регионах.

Вадим Кравченко, председатель Брестского областного штаба молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь":

"Тренд-батл" - это открытая форма диалога, это не выдержанное идеологическое мероприятие. Это диалог с людьми, которые прошли свой путь, начиная от работы на земле, заканчивая сегодня уже должностными лицами, которые занимают высокие посты".

Елизавета Тереня, член молодежного движения "Искра" Новополоцкого городского отделения Белорусской партии "Белая Русь":

"Люди, которые находятся на вышестоящих должностях, очень поддерживают молодежь. Они готовы воплотить любой проект в жизнь, т. е молодежь абсолютно не ущемлена. Мы ездим в различные поездки, обмениваемся опытом. Развиваться в городе Новополоцке, в районах даже гораздо где-то проще, так как нет такой большой конкуренции".

Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь":

"Регион - это один из приоритетов нашей Программы социально-экономического развития. Регионы - это наша главная сила".

Работали и тематические интерактивные площадки. На них районы представили свои действующие проекты, которые раскрывают туристический потенциал и историко-культурное наследие. Инициаторы проекта - партия "Белая Русь" и общество "Знание".