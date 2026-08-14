"Это не история одной-двух недель" - эксперт о разрешении ближневосточного конфликта

Иран и США договорились о продлении перемирия в рамках Исламабадского меморандума. Несмотря на это, эксперты называют ситуацию временной и не исключают подготовку к войне.

Таалайбек Ороскулов, медиаэксперт (Кыргызстан): "Мне очень запомнились слова представителей Корпуса стражей исламской революции. Они сказали, что единственный и самый огромный недостаток американцев - они всегда нарушают договоренность. И вот здесь кроется, наверное, ключевое заявление из всего, что было сказано в последнее время вокруг Ближнего Востока. Американцы просто-напросто показали, что на самом деле представляет из себя Вашингтон. Несмотря на военное превосходство и огромный бюджет, для США по сути это не победа, как рассчитывал Трамп".

Медиаэксперт пока не видит предпосылок для мирного урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, перемирие будет длиться с переменным успехом определенный срок, и ситуация будет разрешаться небыстро. "Это не история одной-двух недель. Это история, я думаю, по крайней мере, на год-два. С переменным успехом вся эта ситуация будет развиваться", - высказал мнение Таалайбек Ороскулов.