"Это огромный рынок" - эксперт Шафир о сотрудничестве Беларуси и Мьянмы

Потенциалы Минска и Нейпьидо открывают новые возможности для сотрудничества в самых различных сферах.

По словам Тимура Шафира, секретаря Союза журналистов России, визит Президента Мьянмы в Беларусь свидетельствует о готовности развивать партнерство на взаимовыгодной основе и в долгосрочной перспективе.

"От определенного политического сближения, определенных переговоров, деклараций, каких-то совместных меморандумов это переходит в фазу практического сближения, - отметил эксперт. - То есть в повестке встречи президентов Беларуси и Мьянмы не просто какие-то такие общие вопросы, а промышленность, сельское хозяйство и целый ряд других вопросов, которые напрямую имеют отношение к экономике обеих стран".

Мьянма расположена в очень важном регионе - Юго-Восточной Азии. Это своеобразный мостик, посредник между Индией, Китаем и это одно из центровых государств АСЕАН, заметил эксперт.

В Мьянме проживает приблизительно 50 млн человек. "Это огромный не только сельскохозяйственный, но и индустриальный рынок", - констатировал Тимур Шафир.