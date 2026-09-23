"Это развитие регионов" - Казачок о строительстве арендного жилья в Беларуси

В Беларуси за ближайшую пятилетку построят 5 млн кв. м арендного жилья. Программа на 2026-2030 годы нацелена на точечное возведение домов там, где не хватает специалистов.

По мнению Сергея Казачка, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, строительство арендного жилья является не только способом обеспечения граждан доступным жильем, но и важным шагом к развитию регионов.

"Благодаря тому, что на сегодняшний день райгорисполкомы имеют право определять списки профессий, в которых они нуждаются и которые необходимы для того, чтобы реализовывать инвестиционные проекты, есть возможность строительства жилья под конкретных специалистов, под заявки предприятий, организаций, - отметил Сергей Казачок. - Будет строиться жилье и, соответственно, предоставляться тем специалистам, которые нужны непосредственно в данном регионе. Данные списки постоянно обновляются, и уже руководство горисполкома самостоятельно определяет, кто необходим на конкретном месте".