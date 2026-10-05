"Это реальность": почему французские школьники вышли на улицы

Несколько дней во французских городах полицейские разгоняют школьников резиновыми дубинами. Не совсем понятно, почему такой уровень жестокости проявляется в отношении подростков, среди которых наверняка есть дети самих полицейских. Ведь система образования - это всеобщая французская проблема. Именно на этом акцентируют внимание сами школьники, преподаватели, которые выходят в их поддержку. Что за этим стоит, в эфире "Первого информационного" рассказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

"Думаю, тут нужно разложить сразу на несколько треков, потому что фактическая часть известна. Во-первых, Франция славится своими протестами, периодически такая история по самым разным причинам в этой стране возникает. Во-вторых, французы всегда реагируют очень жестко. Демократия по-французски в этой части - это тоже определенная национальная традиция", - отметила аналитик.

Протест разделился на две части

По ее словам, сегодня протест разделился на две части. "Первый фигурант - это французские школьники, которые заботятся о системе образования. Но второе - это те элементы, которые присоединились к протесту, причем очень быстро. Сами французские школьники сегодня говорят, что они рассчитывали совершенно на другое. Они хотели обсудить, поднять эту проблему, а присоединились люди, которые фактически устраивают погромы. Проблема замыливается. Поэтому здесь нужно рассматривать в таком комплексе", - пояснила Ольга Лазоркина.

Экзамены на теннисных столах

Действующие депутаты французского парламента поддерживают школьников, указывая на снижение бюджетного финансирования образования из года в год. Преподаватели выходят и говорят о проблемах с экзаменами. Один из французский преподавателей рассказал о том, что экзамены приходилось сдавать в подвалах, на теннисных столах, потому что мебели не хватает в школах.

"Это жизнь, реальность. Сегодня мы разрушаем наши собственные иллюзии по поводу обычной повседневной жизни в Западной Европе", - сказала спикер.

"Для нас дико слышать, что там плохое питание, не хватает учителей, негде сидеть. А жизнь вот такая, какая она есть сегодня на картинке", - заключила Ольга Лазоркина.

Главное фото: РИА Новости