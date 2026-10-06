"Это создание единого оперативного языка" - эксперт Тиханский о Контртеррористическом форуме

Контртеррористический форум Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Минске 7-8 октября. Приглашены делегации 28 стран, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций.

Форум будет включать IV Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и XII Международную научно-практическую конференцию Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Военно-политический аналитик Александр Тиханский заявил, что на сегодняшний день существует жесткая необходимость перед лицом расползающейся сетевой угрозы, когда межгосударственный состав Сил специального назначения выходит на общую практику.

По его словам, главный выигрыш здесь заключается как раз в создании единого оперативного языка - там, где юридические регламенты и технические стандарты исторически различаются.

"Это понятно. Разные правовые поля и даже радиоэлектронные контуры, разведконтуры как раз и были долгое время такой уязвимостью евразийской безопасности", - отметил аналитик.

Он также подчеркнул, что спецподразделения учатся синхронизировать целеуказания, обмениваться закрытыми данными в режиме реального времени и действовать как единый силовой контур, а не как разрозненные национальные отряды, скованные протоколами межведомственного согласования.