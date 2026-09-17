"Это то, что нас объединяет" - в Минской области прошел патриотический автопробег

Беларусь масштабно отмечает День народного единства. 17 сентября в Минской области прошел патриотический автопробег, объединивший представителей общественных объединений, политических партий и молодежного движения. Финишировали его участники на самой высокой точке Беларуси - горе Дзержинской.

Участие в автопробеге приняло около 500 представителей всех районов Минской области и г.Жодино.

Людмила Вирная, начальник Дзержинского регионального узла почтовой связи Минского филиала РУП "Белпочта":

"Это то, что нас объединяет. Это та история, которую мы смогли сохранить. Я ежегодно принимаю участие в данном мероприятии, начиная с самого первого года".

"Я горжусь тем, что могу представлять свое учреждение здравоохранения - Минскую областную клиническую больницу - в этом значимом мероприятии. Мы участвуем не впервые, и это уже вошло в нашу традицию. Мы участвуем для того, чтобы показать ценность нашего народа и наших традиций", - поделилась Оксана Пилюк, заместитель главврача Минской областной клинической больницы.

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