"Это был своеобразный праздник непослушания" - бывший сотрудник МТС рассказал, почему выходил на протесты в 2020 году

Мужчина рассказал, что результаты выборов 2020 года не соответствовали его ожиданиям. Не смотря на то, что не было нужды ни в чем, хотелось еще каких-то свобод.

Своих детей и жену Алексей не видел почти 9 месяцев. Со слезами на глазах он признался, что не знает, как отвечать на письма сына, в которых каждый раз мелькает вопрос "папа, когда ты вернешься?". Наверное, нескоро. "Сложно написать письмо ребенку, для которого ты все, подобрать правильные слова и сказать, что все будет хорошо, - сказал Алексей. - Мои дети - то, ради чего я живу. Очень надеюсь, что я еще успею дать им что-то важное, сказать важные слова. Объяснить, в чем была моя ошибка и даже попросить прощения".