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"Это был своеобразный праздник непослушания" - бывший сотрудник МТС рассказал, почему выходил на протесты в 2020 году
Алексей Кузьмин, бывший начальник отдела МТС, после событий 2020 года "сливал" личные данные силовиков и высокопоставленных должностных лиц экстремистскому формированию. Сейчас он решил раскаяться на главном канале страны.
Мужчина рассказал, что результаты выборов 2020 года не соответствовали его ожиданиям. Не смотря на то, что не было нужды ни в чем, хотелось еще каких-то свобод.
Я выходил на протесты и воспринимал это как какой-то праздник непослушания. К сожалению, туда привлекал и своих детей. В этом я каюсь.
Своих детей и жену Алексей не видел почти 9 месяцев. Со слезами на глазах он признался, что не знает, как отвечать на письма сына, в которых каждый раз мелькает вопрос "папа, когда ты вернешься?". Наверное, нескоро. "Сложно написать письмо ребенку, для которого ты все, подобрать правильные слова и сказать, что все будет хорошо, - сказал Алексей. - Мои дети - то, ради чего я живу. Очень надеюсь, что я еще успею дать им что-то важное, сказать важные слова. Объяснить, в чем была моя ошибка и даже попросить прощения".
Каждый человек, который совершил в первый раз ошибку, имеет право на прощение. И Алексей готов понести ответственность в полной мере.
О причинах его противозаконных действий и отношении к содеянному спустя годы смотрите в интервью-раскаянии "2020: Покаяние".
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