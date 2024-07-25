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"Это была самая главная ошибка в моей жизни" - что привело в Беларусь немецкого террориста, приговоренного к смерти
История гражданина Германии, приговоренного к смерти за совершение теракта в Беларуси, Рико Кригера активно обсуждается в СМИ, в том числе зарубежных. Так возникло много недостоверной информации, домыслов, манипуляций и попыток представить этого человека жертвой. А всю правду рассказал он сам в "Исповеди немецкого террориста, приговоренного к смерти".
"Год назад я принял решение поехать в Украину, чтобы войти в состав иностранного легиона наемников. У меня есть навыки санитара-спасателя, я больше года им работал. По моим сведениям, в Украине сейчас около 132 формирований из иностранных наемников. Я отправлял заявки во все, что смог найти. И то формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после выполнения заданий", - вспоминает Рико Кригер.
Будущего террориста связали с кураторами из СБУ. Они проверили его документы и позвонили по видеосвязи. По словам осужденного, там был человек в маске, на заднем плане - два флага: "украинский и неизвестный мне (просто разные полоски - две белые и красная)".
В одном из таких разговоров поступило предложение - вылететь в Минск для выполнения важных заданий. В случае успеха я вернулся бы в Германию и оттуда направился бы уже в Украину. Сейчас я думаю, СБУ использовало меня для выполнения нужных им заданий в Минске.
Денег от кураторов гражданин ФРГ не получал, все делал за свои. "Тогда мне это не казалось странным. В немецких СМИ постоянно говорят, что стоит верить украинским властям. И я на самом деле им доверял", - сказал заключенный.
Сначала по указанию СБУ Кригер делал нужные фотографии военных объектов в Осиповичах и отправлял их в мессенджерах кураторам.
"Вы не представляете, насколько сложно мне все это рассказывать. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя", - раскаивался интервьюируемый.
Когда вернулся в Минск, мне сообщили, что я отлично выполнил работу. Украина мной гордится, я спас тысячи жизней. А вечером мне сообщили, что завтра надо сделать фотографии уже на железнодорожной станции Озерище. Сделанные фото снова отправил. Мне сказали, что все просто замечательно. И казалось, что заданий больше не будет…
Но снова пришло сообщение: надо было выехать по координатам и найти один рюкзак. А находку уже надо было доставить на ту самую станцию - Озерище. "Я оставил рюкзак у станции где-то около девяти вечера. А позже, как я узнал, в том самом месте произошел взрыв", - сказал осужденный.
"Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв. О том, что жертвы могут быть, я думал. Такие мысли проносились в моей голове, но я отгонял их", - с сожалением рассказывает немецкий террорист.
"Каждый день я ощущаю тотальную брошенность". Кто теперь поможет немецкому террористу, приговоренному к смертной казни?
На следующее утро в минском аэропорту гражданина ФРГ задержали.
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