"Это была самая главная ошибка в моей жизни" - что привело в Беларусь немецкого террориста, приговоренного к смерти

История гражданина Германии, приговоренного к смерти за совершение теракта в Беларуси, Рико Кригера активно обсуждается в СМИ, в том числе зарубежных. Так возникло много недостоверной информации, домыслов, манипуляций и попыток представить этого человека жертвой. А всю правду рассказал он сам в "Исповеди немецкого террориста, приговоренного к смерти".

"Год назад я принял решение поехать в Украину, чтобы войти в состав иностранного легиона наемников. У меня есть навыки санитара-спасателя, я больше года им работал. По моим сведениям, в Украине сейчас около 132 формирований из иностранных наемников. Я отправлял заявки во все, что смог найти. И то формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после выполнения заданий", - вспоминает Рико Кригер.

Будущего террориста связали с кураторами из СБУ. Они проверили его документы и позвонили по видеосвязи. По словам осужденного, там был человек в маске, на заднем плане - два флага: "украинский и неизвестный мне (просто разные полоски - две белые и красная)".

В одном из таких разговоров поступило предложение - вылететь в Минск для выполнения важных заданий. В случае успеха я вернулся бы в Германию и оттуда направился бы уже в Украину. Сейчас я думаю, СБУ использовало меня для выполнения нужных им заданий в Минске. Рико Кригер, гражданин ФРГ, приговоренный к исключительной мере наказания за совершение теракта

Денег от кураторов гражданин ФРГ не получал, все делал за свои. "Тогда мне это не казалось странным. В немецких СМИ постоянно говорят, что стоит верить украинским властям. И я на самом деле им доверял", - сказал заключенный.





Сначала по указанию СБУ Кригер делал нужные фотографии военных объектов в Осиповичах и отправлял их в мессенджерах кураторам.

"Вы не представляете, насколько сложно мне все это рассказывать. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя", - раскаивался интервьюируемый.

Когда вернулся в Минск, мне сообщили, что я отлично выполнил работу. Украина мной гордится, я спас тысячи жизней. А вечером мне сообщили, что завтра надо сделать фотографии уже на железнодорожной станции Озерище. Сделанные фото снова отправил. Мне сказали, что все просто замечательно. И казалось, что заданий больше не будет… Рико Кригер

Но снова пришло сообщение: надо было выехать по координатам и найти один рюкзак. А находку уже надо было доставить на ту самую станцию - Озерище. "Я оставил рюкзак у станции где-то около девяти вечера. А позже, как я узнал, в том самом месте произошел взрыв", - сказал осужденный.

"Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв. О том, что жертвы могут быть, я думал. Такие мысли проносились в моей голове, но я отгонял их", - с сожалением рассказывает немецкий террорист.