"Это лучшее, что случилось в моей жизни!" - боец ОМОН о черном берете

ОМОНу - 35 лет. От старта до наших дней, о реальных спецоперациях, о становлении и духе братства. К юбилею спецподразделения Агентство теленовостей подготовило фильм, в котором сотрудники отряда милиции особого назначения рассказали о подготовке бойцов.

Гражданский человек может подумать, что это опасно и тяжело, но по ходу службы все становится привычным делом и как риск не воспринимается, говорит командир ОМОН УВД Брестской области Виктор Тамулевич. По его словам, чтобы подготовить прекрасного бойца, нужно 4-5 лет.

Это трудный путь, уверен сотрудник ОМОН. "И когда выбираешь этот путь, то по нему идешь всю жизнь. Идешь с честью, с достоинством".

Каждый сотрудник милиции, который служит в подразделении, стремится сдать на черный берет, рассказывает министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

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Черный берет, по словам командира ОМОН ГУВД Минска Дмитрия Балабы, это символ мужества, чести сотрудника отряда милиции особого назначения. Испытания далеко не простые. И для того чтобы их пройти, необходимо готовить себя физически и психологически, тренироваться и работать с оружием. Оттачивать навыки передвижения, преодоления полосы препятствий. Им приходится переносить раненого, преодолевать различные препятствия, переносить боеприпасы, преодолевать различные водные преграды".

После того, как боец проходит марш, он выходит на огневой рубеж. Если мишень поражена, то, соответственно, он допускается к следующему этапу - это спарринги. Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Минска

"Это было лучшее, что случилось в моей жизни!" - после спарринга, преодолев квалификационные испытания на право ношения черного берета, восклицает боец.