Конструктивный или командный тон - Караник о манере общения Лукашенко с чиновниками

"Непросто, интересно. В какой-то мере это новый вызов, новые задачи. Но самое главное - когда ты видишь улыбки людей,слышишь слова благодарности. В эти непростые времена поддержка со стороны главы государства, очень тесный контакт с Администрацией Президента Беларуси, с Совмином. Это работа в команде на результат. С одной стороны, высокая ответственность, с другой стороны, это удовлетворение, когда какой-то из реализованных проектов доходит до логического завершения",