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Конструктивный или командный тон - Караник о манере общения Лукашенко с чиновниками

Конструктивный или командный тон - Караник о манере общения Лукашенко с чиновниками

Своими ощущениями от двух лет работы на посту губернатора Гродненской области в программе

"Разговор у Президента"

поделился Владимир Караник.

"Непросто, интересно. В какой-то мере это новый вызов, новые задачи. Но самое главное - когда ты видишь улыбки людей,слышишь слова благодарности. В эти непростые времена поддержка со стороны главы государства, очень тесный контакт с Администрацией Президента Беларуси, с Совмином. Это работа в команде на результат. С одной стороны, высокая ответственность, с другой стороны, это удовлетворение, когда какой-то из реализованных проектов доходит до логического завершения",

- поделился впечатлениями глава Гродненской области.

"Разговор у Президента" с Владимиром Караником здесь

Журналист спросила губернатора о тоне Президента на совещаниях: командный ли он?

"Тон конструктивный, ты понимаешь, что можешь высказать свою точку зрения, она будет услышана и обсуждена", - отметил Владимир Караник.

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