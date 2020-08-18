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Это моя Родина! Белорусы выходят в поддержку своего выбора с государственным флагом
Это моя Родина! На мирную акцию - под белорусским флагом. Гомельчанин Сергей вместе с сыном на площади Ленина приняли участие в мирной акции. На авто - портрет Президента, в руках отца и сына - белорусские флаги.
"Один в поле тоже воин. Хотя, я совсем не один. Нас - миллионы. И сегодня под флагом родной страны я хочу сказать, что отдал свой голос за Александра Лукашенко, - высказался гомельчанин о своей гражданской позиции. - 26 лет наше государство строилось, приумножалось и только хорошело. Теперь наш выбор, выбор моей семьи, наши голоса якобы не должны считаться".
"Нас много таких, которые ходят на работу, возвращаются вечером домой и спокойно отдыхают на выходных. Если мы не выходим на мирные акции, это не значит, что нас не видно и не слышно. Мы просто не создаем ажиотаж и шумиху," - сказал Сергей. - Я понимаю, что происходит в мире, что творится вокруг нашей Беларуси. И я не жду здесь чужих солдат, - отметил гомельчанин. - А главная цель выхода на площадь - это моя Родина, ее защита.
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