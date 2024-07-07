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"Это наша Родина, мы здесь живем". Гости "Александрия собирает друзей" о фестивале
Культурный мост между народами - Александрия в этом году в юбилейный, 15-й, раз собрала друзей. Главный праздник лета традиционно с международным размахом и славянской душой прошел на берегу Днепра. Фестиваль стал одним из самых ярких в своей истории. Дата проведения праздника совпала с датой той самой волшебной купальской ночи. Такое бывает крайне редко, за 15 лет лишь в третий раз.
Купалье в Шкловском районе за эти годы стало по-настоящему национальным брендом. Праздник превратился в знаковое событие не только для могилевской земли, но и для страны в целом. Провести июльские выходные на берегу Днепра для многих уже семейная традиция. Фестиваль все годы поддерживает и Президент Беларуси.
Гости праздника делятся самыми яркими моментами и купальскими чудесами:
Александрия для нас дом. Это наша родина, мы здесь живем.
Девчонкам надо подойти к реке, загадать суженого и бросить венок в реку. И посмотреть, в какую сторону он поплывет или пристанет к бережку.
К слову, праздник посетили жители Черемховского района Иркутской области (Сибирь), Калинковичей, были гости из Ханты-Мансийского округа, из Санкт-Петербурга, из Магаданской области.
Угощали здесь узбекским пловом, армянским и кавказским шашлыком.
Для меня "Александрия" - это видеть радостных, счастливых людей.
Классно, это вообще прекрасный город Александрия. Все-таки и наш Президент отсюда и постарался все сделать так красиво.
В мире столько плохого, а у нас тут все так хорошо, красиво и весело.
Это отличная возможность узнать, откуда родом авторитетный человек президент Лукашенко, побывать в школе, где он учился.
Красивый город, красивые люди, очень приветливые и доброжелательные.
Понравился всем и концерт: "Концерт просто супер!".
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