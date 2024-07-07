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"Это наша Родина, мы здесь живем". Гости "Александрия собирает друзей" о фестивале

Культурный мост между народами - Александрия в этом году в юбилейный, 15-й, раз собрала друзей. Главный праздник лета традиционно с международным размахом и славянской душой прошел на берегу Днепра. Фестиваль стал одним из самых ярких в своей истории. Дата проведения праздника совпала с датой той самой волшебной купальской ночи. Такое бывает крайне редко, за 15 лет лишь в третий раз.

Купалье в Шкловском районе за эти годы стало по-настоящему национальным брендом. Праздник превратился в знаковое событие не только для могилевской земли, но и для страны в целом. Провести июльские выходные на берегу Днепра для многих уже семейная традиция. Фестиваль все годы поддерживает и Президент Беларуси.


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Гости праздника делятся самыми яркими моментами и купальскими чудесами:

Александрия для нас дом. Это наша родина, мы здесь живем.

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Девчонкам надо подойти к реке, загадать суженого и бросить венок в реку. И посмотреть, в какую сторону он поплывет или пристанет к бережку.


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К слову, праздник посетили жители Черемховского района Иркутской области (Сибирь), Калинковичей, были гости из Ханты-Мансийского округа, из Санкт-Петербурга, из Магаданской области.

Угощали здесь узбекским пловом, армянским и кавказским шашлыком.


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Для меня "Александрия" - это видеть радостных, счастливых людей.
Гости праздника
Классно, это вообще прекрасный город Александрия. Все-таки и наш Президент отсюда и постарался все сделать так красиво.
Гости праздника
В мире столько плохого, а у нас тут все так хорошо, красиво и весело.
Гости праздника

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Это отличная возможность узнать, откуда родом авторитетный человек президент Лукашенко, побывать в школе, где он учился.
Гости праздника

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Красивый город, красивые люди, очень приветливые и доброжелательные.
Гости праздника

Понравился всем и концерт: "Концерт просто супер!".


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