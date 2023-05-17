3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Это не детская игра! Доктор медицинских наук Олег Руммо ответит на каверзные вопросы и раскроет свои главные секреты
100 подростков и одна знаменитость. Тотальная честность ипогружение в личную жизнь. Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станет доктор медицинских наук Олег Руммо.
Он ответит на самые каверзные и неожиданные вопросы.
Смотрите очередной выпуск ток-шоу "100 вопросов взрослому" 22 мая в 20:00 на "Беларусь 1".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП