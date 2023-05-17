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Это не детская игра! Доктор медицинских наук Олег Руммо ответит на каверзные вопросы и раскроет свои главные секреты

100 подростков и одна знаменитость. Тотальная честность ипогружение в личную жизнь. Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станет доктор медицинских наук Олег Руммо.

Он ответит на самые каверзные и неожиданные вопросы.

Смотрите очередной выпуск ток-шоу "100 вопросов взрослому" 22 мая в 20:00 на "Беларусь 1".

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