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Это не детская игра! Министр образования ответит на каверзные вопросы и раскроет свои главные секреты
100 подростков и одна знаменитость. Тотальная честность и погружение в личную жизнь. Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станет министр образования Андрей Иванец.
Он ответит на самые каверзные и неожиданные вопросы, расскажет о своей школьной жизни и даже станцует.
Смотрите очередной выпуск ток-шоу "100 вопросов взрослому" 15 мая в 20.00 на "Беларусь 1".
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