Это не детская игра! Министр образования ответит на каверзные вопросы и раскроет свои главные секреты

100 подростков и одна знаменитость. Тотальная честность и погружение в личную жизнь. Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станет министр образования Андрей Иванец.

Он ответит на самые каверзные и неожиданные вопросы, расскажет о своей школьной жизни и даже станцует.