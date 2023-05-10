ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Это не детская игра! Министр образования ответит на каверзные вопросы и раскроет свои главные секреты

100 подростков и одна знаменитость. Тотальная честность и погружение в личную жизнь. Гостем нового выпуска ток-шоу "100 вопросов взрослому" станет министр образования Андрей Иванец.

Он ответит на самые каверзные и неожиданные вопросы, расскажет о своей школьной жизни и даже станцует.

Смотрите очередной выпуск ток-шоу "100 вопросов взрослому" 15 мая в 20.00 на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все