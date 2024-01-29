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"Это не мир, это перемирие на 20 лет!" - как Версальский мирный договор подготовил почву для Второй мировой войны
Французский верховный главнокомандующий вооруженными силами Антанты маршал Фердинанд Фош сказал о Версальском мирном договоре следующие слова: "Это не мир, это перемирие на 20 лет!" Действительно, Первая мировая война породила не только державы победителей и державы побежденных, она породила и державы, которые были глубоко не удовлетворены результатами этой войны для самих себя.
"На территории многих стран на фоне политических событий и экономического кризиса в середине 1930-х годов к власти начинают приходить представители нацистских движений, а также фашисты", - рассказал замдиректора Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик.
В Италии в 1922 году к власти пришелБенито Муссолини.
Бенито Муссолини - военный преступник, итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии, один из основателей итальянского фашизма.
В основу своей деятельности фашисты положили националистические цели возрождения Римской империи, как на примере Италии. Однако закончилсвою карьеру диктатор не так, как себе представлял.28апреля 1945года свергнутыйМуссолини и его любовница Клара Петаччи были расстреляны гарибальдийскими партизанами. После расстрела тело Муссолини подверглось глумлению.
Впоследствии с приходом к власти Гитлера за основу было взято удовлетворение интересов этнических немцев, в том числе, которые проживали за территорией Германии, и стала задача объединить эти территории. В основу были положены насильственные пути, пропагандировался такой жесткий национализм.
Как ни странно, эти идеи в то время находили поддержку значительной части населения этих государств."Именно эти процессы происходили в Италии, Германии, Испании, где в результате гражданская войны к власти пришелФранко", - рассказал он.
Смотрите специальный репортаж "Она - война" ЗДЕСЬ
Франсиско Франко правил Испанией 36 лет. Лавировал между фашистами и Западом, казнил сотни тысяч противников, за что его так и не свергли. Правил он до самой смерти.
Ни у кого не вызывает сомнения, что основным инициатором Второймировой войны является Германия и нацистский режим Гитлера. Но позиция некоторых западноевропейских государств тоже во многом была определяющей. Они называли это "политикой умиротворения".
О том, что стало предпосылками страшной войны и кто, а главное, для чего пытается сегодня переложить свою вину на чужие плечи - в специальном репортаже Агентства телевизионных новостей "Она - война".
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