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Это не шутки! К чему может привести употребление пива с грибами
Употребление пива с грибами может привести к отравлению, особую опасность при таком сочетании представляют лесные грибы, сообщилглавный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в День пивовара, пишет РИА Новости.
"С пивом, как и с любым другим алкогольным напитком, не рекомендуется употреблять в пищу грибы. Особую опасность представляют лесные виды - сморчки и свинушки. Под влиянием алкоголя повышается биодоступность содержащихся в грибах органических кислот, которые оказывают токсическое действие на сердце и печень. Попадая в кровь, они могут спровоцировать серьезное отравление. Например, комбинация сморчков с алкоголем в большинстве случаев вызывает тошноту и рвоту", - рассказал Масякин.
Специалист отметил, что также опасно сочетание пива с десертами, сладкими фруктами и напитками. При одновременном попадании в организм сладких продуктов и спиртного пищеварительная система в первую очередь расщепляет "быстрые" углеводы из сладкой пищи. Поджелудочная железа реагирует на поступление глюкозы, выбрасывая инсулин, из-за чего расщепление алкоголя откладывается. Человек быстро пьянеет, а организм отравляется токсическими веществами из нерасщепленного алкоголя.
"Сочетание пива с соленой рыбой, сухариками и чипсами, картофелем фри, острыми крылышками, маринованными грибами и овощами - это сочетание большого объема жидкости и соленого или острого продукта, а значит - дорога к отекам, так как соленая и маринованная еда дает чрезмерную нагрузку на почки и печень, и без того отягощенные алкоголем, задерживает воду в организме", - отметил Масякин.
По словам врача, острые приправы замедляют процесс расщепления спирта. Также замедляет расщепление алкоголя и жирная пища, которая сама по себе является испытанием для организма. Опьянение в результате наступает позже, а из-за ложного ощущения трезвости человек выпивает больше. При неблагоприятном течении событий, например, при наличии хронических заболеваний, такое сочетание приводит к ухудшению течения гипертонии, сердечной и почечной недостаточности.
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